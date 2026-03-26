〈日米首脳会談は「成功裏に終了した」高市首相側近は満足げも…回答をしなかった“ひとつの質問”「詳細は差し控えます」〉から続く米国とイスラエルがイランとの間で激しい軍事的応酬を繰り広げる中、3月19日、日米首脳会談が始まった。政治部記者の解説。【画像】「ドナルド」「サナエ」ガッチリハグも…日米首脳会談での2人「当初、日本側はトランプ大統領の訪中に先立ち、米国と対中政策や台湾問題について認識をすりあわせ