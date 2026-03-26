ダムの役割や魅力を発信する「ダムマイスター」に最年少で任命された米沢市の児童が27日、寒河江ダムなどを管轄する最上川ダム統合管理事務所の「一日管理所長」にとなりダムの様子を監視するカメラの操作などを体験しました。西川町にある寒河江ダムなどを管理をする最上川ダム統合管理事務所の「一日管理所長」に任命されたのは、米沢市立上郷小学校の5年生伊藤遙さん（11）です。伊藤さんは長井市の長井ダムを紹介する広