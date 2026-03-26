ホテルなどの利用客が宿泊の際に自治体に納める宿泊税を導入する条例案をこのほど、山形市議会が可決しました。宿泊税の導入は山形県内初で、市は2027年4月の導入を目指します。「宿泊税」は旅館やホテルに泊まった際に宿泊客が支払うもので、青森県弘前市や仙台市などで導入されていて、オーバーツーリズム対策や観光資源の開発など観光振興に充てる予算の確保が期待されます。山形市はこれまでに宿泊税の導入