福岡は名古屋から宮大樹を完全移籍で獲得、2024年以来の古巣復帰となるアビスパ福岡は3月25日、名古屋グランパスからDF宮大樹の完全移籍を発表した。宮は2024年以来の古巣復帰となる。29歳の宮は身長186センチを誇る左利きのセンターバックで、J1通算125試合3得点。2021年から24年まで福岡に所属し、2023年のルヴァンカップ優勝を知る一人だ。昨季名古屋へ移籍したが、北海道コンサドーレ札幌への期限付き移籍を経て今季名古