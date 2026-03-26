〈「タケさーん！ いだがねえー？」絶滅寸前の盲目の巫女を訪ねると…八戸の住宅街にひっそり住む“日本最後のイタコ”の住まいに掲げられた“意外な看板”とは〉から続く八戸市の小さな一軒家に住まう中村タケさん。彼女こそ、90歳を超える日本最後にして最高齢のイタコだ。その姿は、どこにでもいる“田舎の可愛いお婆ちゃん”。【画像】日本最後の一人の「伝統的イタコ」となった中村タケさんが死者の言葉を語っている最中の