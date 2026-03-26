横浜FCが公式発表横浜FCは3月26日、FW伊藤翔が2025シーズンをもって現役を引退することを正式発表した。後日、引退記者会見が実施される予定となっている。現在37歳の伊藤は、中京大付属中京高から2007年にフランスのグルノーブル・フット38へ加入。2010年に清水エスパルスへ移籍すると、その後は横浜F・マリノス、鹿島アントラーズでストライカーとして活躍した。2021年に横浜FCへ完全移籍し、松本山雅FCへの期限付き移籍を経