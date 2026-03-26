山形県勢懇話会の例会が27日、山形市で開かれ、吉村知事が講演しました。人口減少の中でも県民が喜びや幸せを感じる生活を送るには、県内経済の持続的な成長が重要だと語りました。「令和8年度の県政運営について」と題して講演した吉村知事は、人口減少の加速と様々な分野で人手不足が深刻化していることを山形県を取り巻く問題に挙げました。吉村知事「人口減少対策を最重要課題と位置づけ減少スピードの緩和と減少に対応