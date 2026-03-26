再審で無罪となった袴田巌さんについて、控訴断念を表明した検察側の談話で名誉を傷つけられたとして、国に損害賠償を求めた裁判で、国は26日、請求棄却を求め争う姿勢を示しました。1966年、旧清水市で起きた一家4人殺害事件で2024年、再審無罪となった袴田巌さんに対する控訴を断念した際、畝本直美検事総長が「判決は到底承服できない」とする談話を発表しました。この談話について、「袴田さんを犯人視し、名誉を毀損した」と