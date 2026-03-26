子どもたちを交通事故から守ろうと、静岡市で、26日、この春小学1年生になる園児に横断横断バッグが贈られました。「明るい社会づくり運動静岡地区協議会」では、次世代を担う子どもたちを交通事故から守ろうと毎年、静岡市葵区と駿河区の新1年生に「横断横断バッグ」を贈っています。26日、静岡市役所で行われた贈呈式では、この春、小学1年生になる園児に「横断横断バッグ」が贈られました。また、「みずほフィナンシャルグル