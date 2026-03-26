置賜県勢懇話会の例会が25日米沢市で開かれ、中国情勢に詳しいジャーナリストの福島香織さんが「習近平政権の行方と日中関係」と題し講演しました。講演のなかで福島さんは中国が武力で台湾を攻撃しようとする「台湾有事」について、「習近平氏が軍の強化を重視していて台湾統一を視野に入れていることは間違いない」と述べました。その一方で、「習氏は台湾への武力介入に消極的な軍の関係者を中心に粛清を行っていて、組織