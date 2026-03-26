【新華社海口3月26日】中国海南省の全域を自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」運営の開始以降、同省の出入境検査機関はサービスを継続的に向上させ、ビザ免除政策の拡充や検査手続きの簡素化といった措置により、出入境の効率を高め、人の往来がより自由で便利になる環境を整えてきた。海口美蘭国際空港の入境審査場では、スマート検査設備が効率的に運用され、旅客情報の照合や生体認証データの収集、出入境