〈玄関に現れたのは“田舎の小さなお婆ちゃん”だったが…日本最後・最高齢のイタコ（93）が白装束に着替えて「ホトケオロシ」を始める“一部始終”がすごかった〉から続く死者の魂を自らの体に降ろし、その言葉を語る青森の民間霊媒師「イタコ」。かつては県内に多数存在したが、医療の発達や後継者不在により、厳しい修行を経た本来の“盲目のイタコ”は今や絶滅寸前となっている。【画像】イタコの儀式に用いる道具。なかでも