母を支える息子と、難病を抱えるシングルマザーの揺るぎない愛を描いた『90メートル』。山時聡真は、東京の大学に進学する夢と、介護が必要な母への想いに揺れ動く高校生、藤村を演じた。【画像】映画『90メートル』の場面写真を一気に見る山時聡真写真＝杉山拓也／文藝春秋オーディションの場で「母親に電話」重い題材を扱いながらも、本作が描くのは悲劇ではなく、人と人との距離と絆だ。「僕も中学高校時代は、佑と同じバ