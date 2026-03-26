高市首相は26日の衆議院本会議で、来年度予算案が年度内に成立しない場合にそなえ、“つなぎ”となる暫定予算案を27日、閣議決定した上で国会に提出する考えを明らかにしました。高市首相「政府としては明日27日に令和8年度暫定予算を閣議決定の上、国会に提出させていただく考えですが、引き続き国民生活に支障が生じないよう野党の皆さまにもご協力をお願いしつつ、令和8年度予算と関連法案について年度内の成立をお願いしたいと