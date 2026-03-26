アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃を皮切りに、かつてないほど緊迫している中東情勢。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、日本が自衛隊を派遣するのか、国内外から注目されている。【画像】「誤爆すれば体が消し飛ぶ」34発の機雷を命がけで処理…この記事の画像をすべて見る（全19枚）日本は過去、湾岸戦争の停戦後に、ペルシャ湾に掃海部隊を派遣した歴史がある。報道カメラマンの不肖・宮嶋は、この派遣部隊に同