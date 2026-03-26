家族大好きな犬がみせる5つの行動 犬は言葉ではなく、行動や距離感で「大切に思っている気持ち」を表します。日々の何気ない仕草の中にも、家族への深い信頼や愛着が隠れていることは少なくありません。 ここでは、家族が大好きな犬によく見られる代表的な行動を5つ紹介します。 1.家族のあとをついて歩く 部屋を移動すると自然についてくるのは、犬が「一緒にいたい」と感じているサインのひとつです。これは群れで行動する