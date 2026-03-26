レプトスピラ症ってなに？身近に潜む“見えない脅威” レプトスピラ症は、レプトスピラという細菌によって引き起こされる感染症で、人にも感染する「人獣共通感染症（ズーノーシス）」のひとつです。この細菌は、感染した動物（特にネズミ）のおしっこを介して、土や水を汚染し、それが皮膚の傷や粘膜（目・口など）から体内に入ることで感染します。 かつては「田舎や山での病気」と思われがちでしたが、都市部で