瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 27日は全域で日差しがよく届き、雨の心配はない見込みです。朝の最低気温は岡山で4度、津山で2度、高松で6度でしょう。26日朝よりも5度前後気温が低くなります。霜に対する農作物の管理に注意してください。日中の最高気温は岡山と津山で20度、高松で19度の予想です。26日よりも2度程度気温が高くなります。一日の気温差が15度以上の所もあ