十影堂エンターテイメントは、「東横INNめじるしアクリルチャーム」を3月30日に発売する。熊本駅前、新函館北斗駅南口、西川口駅、広島駅スタジアム前、湘南平塚駅北口?、高松駅前の6軒の東横インの外観がチャームになった。価格は300円（税込）。発売を記念して4月2日まで、公式XとInstagramでコンプリートセット（6種類）を抽選で合計40名にプレゼントするキャンペーンを実施する。