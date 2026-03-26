ジェーシービー（JCB）は、クレジットカードで投資信託の買い付けができる「JCBのクレカ積立」について、本日26日18時から新たにマネックス証券での対応を開始する。 JCBでは最大10％還元 対象のクレジットカードは、JCBが発行する個人向けの「JCBオリジナルシリーズ」で、法人カードと家族カードは対象外。クレカ積立の金額に応じて、交換商品によって還元率が異なる