聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第20弾は「消える／消す」だ。――◆――◆――守備と攻撃の両局面で使われる専門的なニュアンスを含んだ言葉であり、相手や味方との位置関係や視野、認知を巧みに利用するプレーを指す。まず守備における「消す」とは、相手選手の選択肢や影響力を意図的に排除するのを意味する。たとえば、パスコースを「消す」場合、単にその