香川県で開催されているバドミントン春の高校選抜・学校対抗で山口県の柳井商工が見事優勝し、選抜・インターハイ全国11連覇を達成しました。ダブルス２戦、シングルス３戦で戦う学校対抗。決勝戦で柳井商工は去年のインターハイ準優勝の強豪・福島県の ふたば未来学園と対戦しました。インターハイ個人ダブルス優勝の橋村・阿波ペアが１勝し、チームに勢いをつけると、シングルスでは新キャプテンの１