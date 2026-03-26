歌手の工藤静香さんは3月24日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さを披露しました。【写真】工藤静香の圧巻スタイルショット「レコーディングお疲れ様でした」工藤さんは「あ〜時間かかってしまった。でもこの歌最高！！今までにあまりないタイプ！！速くて口がもつれました〜」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。新曲のレコーディングをした際のオフショットを披露しています。1枚目は全身ショットで、黒いトップス