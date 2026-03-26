日々日本人投手たちと過ごす中で、刺激を得ているというグラスノー(C)Getty Images異国からやってきた怪腕たちから“吸収すべきもの”はある。ドジャースで先発ローテーションの一角を担っているタイラー・グラスノーにとって日本人投手たちの存在は、大きな刺激材料となっているようだ。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェックメジャーリーグの開幕が迫った現地時間3月25日に米ポッドキャスト