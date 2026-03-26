ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、魚釣りのルアーへのペイント＆ケイムラ加工（紫外線で発光）ができる「アートライン イレグイマーカー」シリーズから、新色の「ケイムラカラー6色」を4月1日から発売する。「アートライン イレグイマーカー」シリーズは、ルアーへのペイントとケイムラ（蛍光）加工（ケイムラは釣り業界の専門用語で「蛍光紫（ケイコウムラサキ）」の略称。紫外