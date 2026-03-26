「フルグラボール いちごみるく味」カルビーは、シリアルブランド売上No.1（インテージSRI＋データ：シリアル市場2025年1月〜2025年12月 累計販売金額）の「フルグラ」がひとくちサイズにまるくなった「フルグラボール」と、サクマ製菓が展開するキャンディ「いちごみるく」が初めてコラボレーションした新商品「フルグラボール いちごみるく味」を4月6日から全国のコンビニエンスストアとカルビー直営店「カルビープラス」先行で