左から：「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」森永乳業は、子ども向けのゼリー飲料「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」を4月7日から発売する。近年、乳幼児向け口栓付きパウチゼリーの市場は、どこでも手軽に摂取できる利便性から、忙しい育児世代の支持を獲得し、昨年度は20年度と比較して2倍以上に成長している（出典：インテージSRI＋ ベビーフード市場（口栓付きパウチ）2020年4月〜2025