「ファーム・西地区、オリックス１−４阪神」（２６日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）投打がかみ合った阪神が快勝した。先発・西勇輝投手（３５）は５回３安打無失点。打っては初回、相手先発・曽谷龍平投手（２５）からドラフト２位・谷端将伍内野手（２２）＝日大＝が先制適時打。二回には百崎蒼生内野手（２０）が豪快な左本塁打を放つなど、ＷＢＣ日本代表にも選ばれた左腕相手に若虎が躍動した。阪神・平田勝男