全国各地で桜が咲きはじめている、今日この頃。今年のお花見はどこへ行くか、皆さんはもう決めただろうか。【現地の光景】空を覆う桜のトンネルに、城下町を彩る桜…福岡県朝倉市・秋月城跡の絶景2026年3月25日には福岡から、すてきな情報が発信された。「こちらは昨日の夕方に撮影した、秋月城跡・杉の馬場ソメイヨシノは、現在五分咲きほど。満開の桜のトンネルへと移り変わっていく、この時季ならではの秋月の景色」青い空が