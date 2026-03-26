「YOUR FREEDOM自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、ニューヨークを拠点にするファッションブランドENGINEERED GARMENTSとの今年春夏コレクションを、4月17日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。ENGINEERED GARMENTSは、日本発のセレクトショップ・ネペンテスがニューヨークで設立したブランド。ファウンダーの鈴木大器氏によって生み出されるアイテムは、アメリカのクラ