ダートグレードのダイオライト記念・Ｊｐｎ２（１１日・船橋）を制覇したオディロンの優勝報告会が２６日、園田競馬３日目１０Ｒ終了後に場内で催された。兵庫所属馬によるダートグレード優勝は同馬で通算８頭目となる。勝利に導いた吉村智は「折り合いが抜群で手応えも良かった。（勝負どころで）仕掛けが早くならないようにワンテンポ待ったが、しっかり応えてくれた。さらに高みを目指して勝ちにいきたい」と快心の勝利を振