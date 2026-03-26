「ファンケル メン スキンケア UV」ファンケルは、4月20日から、男性用日焼け止め「ファンケル メン スキンケア UV」（容量：50g）を、通信販売、直営店舗、ECモールで数量限定発売する。同製品は、日常の紫外線を防ぐ日焼け止め効果に加え、男性の皮膚生理に合わせた処方や手間なく快適に使える機能を備えた、洗顔後1品でスキンケアまで完結するオールインワンタイプになっている。年々紫外線量が増加する中、男性も紫外線対策の