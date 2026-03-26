ロッテは２６日、ＺＯＺＯマリンスタジアムのレフト・ライトホームランポールに株式会社ロッテのチョコレート菓子「トッポ」の広告を昨年に続き掲出すると発表した。ホームランポール上部に、トッポのキャラクター「ノッポトッポちゃん」をデザイン。直撃弾を放った選手には、ロッテ、相手チーム問わずトッポ１０００個が贈呈される。ソトは「当てたらトッポ１０００個！？すごいね！自分は甘いものの中でもチョコレートが一