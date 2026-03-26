「耐火・耐水 あんしんポーチ」JFBWLZ2（Mサイズ）マスターロック・セントリー日本（MLSJ）は、昨今のモバイルバッテリーの発火事故のリスクを軽減する商品として、A4のファイルが入る「耐火・耐水 安心バッグ」（FBWLZ0）に加え、カバンの中にも収納しやすいサイズ「耐火・耐水 あんしんポーチ」（JFBWLZ1 （Sサイズ）／JFBWLZ2（Mサイズ））を3月12日から全国の主要ホームセンター、家電量販店、Amazonで順次販売を開始した。「