蛍光灯をLEDランプに変えた際に、劣化した蛍光灯器具による事故が起きているとして、注意が呼びかけられています。【映像】古い蛍光灯器具が発火する瞬間ランプをLEDに交換したものの、蛍光灯器具の内部が劣化していたため、発火しました。NITE＝製品評価技術基盤機構によりますと、蛍光灯器具の事故は、10年間で205件起こりました。使用年数が推定できたもののうち、およそ9割が10年を超えていたということです。水銀のリ