電車で女性のスカート内を盗撮したとして、警視庁武蔵野署は26日、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで東京消防庁秋川消防署の消防副士長鈴木貴典容疑者（33）を逮捕した。逮捕容疑は25日午後6時半ごろ、JR中央線高円寺―吉祥寺間を走行中の電車内で、女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い。署によると容疑を認めている。女性が気付いて声を上げ、付近の乗客が容疑者を吉祥寺駅で降ろした。その後武蔵野署員が事情