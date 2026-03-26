「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」（２６日、平和島）堀越雄貴（２６）＝東京・１２６期・Ｂ１＝が２６日の２日目２Ｒで１着。３コースまくりでシリーズ初白星を獲得した。レース後は「スローからでも伸びて行ったし、行き足から伸びはいい。平和島で走ってきた中でもトップクラスです」と手応えをつかんでいた。「ターンで流れるし、手前は鈍い」と課題こそ残るが、「いいところが消えるのもイヤだし