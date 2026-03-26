総務省消防庁は26日、2025年に消防機関が通報などで把握したモバイルバッテリーによる火災が、前年比66％増の482件だったと発表した。利用者の増加や、普及から時間がたち、経年劣化も進んだことが要因と分析している。主な出火原因は、落下など外部からの衝撃が41件。高温下での使用や保管が23件、初期不良など製品の欠陥が18件だった。消防庁の担当者は「危険性を認識して、丁寧に扱ってほしい」と呼びかけている。モバイ