26日、衆議院本会議において、チームみらいの峰島侑也議員の質問の最中、「ヤジとヤジで会話が成立する」という珍しい事件が起きた。【映像】「ヤジ」と「ヤジ」で会話が成立？した瞬間（実際の様子）まず峰島議員は「日米首脳会談の目的と達成度」について質問。続いて「ホルムズ海峡への艦船派遣」について聞いた。「首脳会談後、トランプ大統領はメディアのインタビューで『日本には憲法上の制約があるが、必要な時には助け