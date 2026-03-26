モデルでタレントの溝端葵（24）が26日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「3月26日（木）発売！！週刊少年チャンピオンに2度目の登場ですハート」と報告した。黒ひもビキニ水着姿のバックショットや、薄い素材の透け透けパーカで谷間をのぞかせたショットなどを公開。「ゲットしてきてね！」と呼びかけ、レース素材の黒い透け透けトップスをまくりあげ、あらわとなった黒ビキニ水