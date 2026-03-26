ＫＤＤＩは２６日、傘下企業の不正会計問題に関して記者会見を３１日に開き、不正会計の原因や再発防止策を説明すると発表した。不正会計の影響で延期していた２０２５年４〜１２月期連結決算も発表する。ＫＤＤＩは２月、子会社のビッグローブと同社傘下のジー・プランの広告代理事業で１７年以降、最大約２４６０億円の売上高が架空計上されていた可能性があると発表した。これに伴い３３０億円の損失が発生する見通しとなっ