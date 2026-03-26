自民党が4月12日に東京都内で開催する党大会に、連合の芳野友子会長を招待していないことが分かった。党関係者が26日、明らかにした。最近は選択的夫婦別姓の考え方を巡り、芳野氏と高市政権の隔たりが目立っていた。