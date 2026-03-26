割引クーポンに関して実態と異なる宣伝をしていたのは景品表示法違反（有利誤認表示）に当たるとして、消費者庁は26日、エステ運営会社「スリムビューティハウス」（東京都港区）など3社に再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。命令は25日付。消費者庁によると、他2社は「シェイプアップハウス」（大阪市北区）と「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」（同）。2社はグループ会社で、いずれも「エステティックミス・パ