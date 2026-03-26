MBSテレビ、ラジオは26日、大阪市の同局で春の番組改編会見を開催し、今月末での同局を退社、フリー転身を表明した武川智美（むかわ・ともみ）アナウンサー（57）への感謝を述べた。武川アナは同局テレビ「痛快！明石家電視台」で明石家さんまのアシスタントを12年間担当。ラジオを主戦場にしてからは「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」「こんちわコンちゃんお昼ですょ！」「それゆけ！メッセンジャー」などのラ