自民党の日本・イラン友好議員連盟は26日、国会内で総会を開いた。議連の会長を務める岸田元首相は、「我々はあらゆる外交チャネルを駆使して対話を行い、課題解決に向けて汗をかいていかなければならない」と出席者に呼びかけた。26日は、ペイマン・セアダット駐日イラン大使も参加し、意見交換を行った。セアダット大使は、「日本はイランの友人であり信頼している」などと述べ、イラン情勢の解決に向けて、日本が中心的な役割を