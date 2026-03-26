歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、落ち込んだ時に送られたという長女・麗禾（14）からの“プレゼント”を披露し、注目を集めている。【映像】長女・麗禾からの“プレゼント”14歳の長女・麗禾と13歳の長男・勸玄を育てている團十郎。SNSではディズニーランドでの仲むつまじい親子ショットや、誕生日を迎えた勸玄にケーキを渡す麗禾の姿など、子どもたちとの日常を発信している。長女・麗禾からの“プレゼント”披露25日に更