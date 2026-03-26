2月の衆院選で落選した中道改革連合の五十嵐衣里前衆院議員（42）が25日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演し、落選後の就職活動について明かした。東京都議会議員を経て2024年10月の衆院選に立憲民主党から立候補し東京30区で初当選。しかし今年2月の衆院選では前回競り勝った自民党の長島昭久氏に敗れ、比例復活もできなかった。30歳で司法試験に合格しており、落選後は元々所属していた弁