女芸人No.1決定戦「THE W 2023」ファイナリストのお笑いコンビ、はるかぜに告ぐのとんず（27）が26日、自身のインスタグラムを更新。レギュラー番組卒業を発表した。「newsおかえり・ZIPキテルネ卒業！！」と発表した上で「酒焼け金髪ネーチャンが朝番組と報道番組に出演するという快挙！！大拍手」と自身を褒めたたえた。続けて「水曜日と木曜日あたりがごっそり空くので、色々誘ってくださいね」とした上で「ロケ先の良き喫煙所