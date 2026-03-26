ハーレムを率いる屈強なオスが絶対的な権力を握る。そんなイメージとは裏腹に、ゴリラの世界では“あざとい熟女”が主導権を握ることも少なくない。13年間密林でゴリラを追い続けてきた森啓子さんが、若いメスより高齢メスが選ばれる意外な理由を明かす――。（第2回／全3回、聞き手・構成＝プレジデントオンライン編集部）■ゴリラの婚活は「音」で決まるアフリカでゴリラのドキュメンタリー作品を撮り続けて13年。ゴリラはオス一