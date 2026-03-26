28年間、アフリカで野生のゴリラを撮り続けてきた女性がいる。NPO法人「ゴリラのはなうた」代表の森啓子さんだ。銀行を辞め、1998年に内戦下のコンゴへ渡った。以来、命の危険と隣り合わせで撮影を続けてきた。なぜ彼女はゴリラを追い続けるのか。その原点を聞いた――。（聞き手・構成＝プレジデントオンライン編集部、第1回／全3回）■銀行を1年で辞め、テレビの制作会社へ私が社会人としてのキャリアをスタートさせたのは、1970